"Я нашел покой": легендарный Майк Тайсон удивил своим признанием о пребывании в тюрьме
Источник:talkSPORT
Легендарный Майк Тайсон рассказал о своем пребывании в тюрьме. Звезда мирового бокса 3 года своей жизни провел за решеткой.
Тайсон: Я провел 3 лучших года своей жизни
Легендарный боксер подчеркнул, что годы, которые он провел в тюрьме, были лучшими в его жизни. Там он обрел душевное спокойствие.
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Я просто был очень благодарен. Я крутой парень, хороший человек. Я ко всем хорошо относился. В тюрьме я провел 3 лучших года своей жизни,
– подчеркнул Тайсон.
Майк также вспомнил, как поддерживал форму, будучи за решеткой.
"Хотя у меня не было моих миллионов, но я нашел покой. Деньги ничего не означают, когда ты не живешь в покое. Просто необходимо удерживать баланс. Нужно, чтобы твое благоразумие определяло все сферы жизни.
Я бегал в тюрьме по 13 – 14,5 км. Ночью я мог бегать четыре часа прямо в моем фотоаппарате. Еще я прыгал, ведь в моей камере был бетонный пол. Я повредил ногами бетон. Я весил 129 килограммов, а когда вышел – 97,5 килограмма", – добавил боксер.
Что известно о легенде
- Майк Тайсон окончил профессиональную карьеру боксера еще в 2005 году. Он провел 59 боев за карьеру, где одержал 50 побед, 6 поражений, 1 ничью (2 поединка не состоялось).
- Он вернулся на ринг в 2020 году для проведения шоу-поединка против закончившегося вничью Роя Джонса.
- Тайсон попал в тюрьму в 1992 году по обвинению в изнасиловании американской модели Дезире Вашингтон.