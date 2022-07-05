Тайсон: Я провів 3 найкращі роки свого життя
Легендарний боксер наголосив, що роки, які він провів у в'язниці були найкращими у його житті. Там він знайшов душевний спокій.
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Я просто був дуже вдячний. Я крутий хлопець, хороша людина. Я до всіх добре ставився. У в’язниці я провів 3 найкращі роки свого життя,
– наголосив Тайсон.
Майк також пригадав, як підтримував форму, бувши за ґратами.
"Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли ти не живеш у спокої. Просто необхідно утримувати баланс. Потрібно, щоб твоя розсудливість визначала всі сфери життя.
Я бігав у в’язниці по 13 – 14,5 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години прямо у моїй камері. Ще я стрибав, адже в моїй камері була бетонна підлога. Я пошкодив ногами бетон. Я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кілограмів", – додав боксер.
Що відомо про легенду
- Майк Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося).
- Він повернувся на ринг у 2020 році для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.
- Тайсон потрапив у в’язницю у 1992 році за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон.