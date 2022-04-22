Оба высадили из самолета

Представители легендарного боксера уверяют, что Тайсон не был инициатором потасовки. Все произошло на борту самолета, отправлявшегося из Сан-Франциско во Флориду.

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Перед полетом позади Тайсона сидел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он просил автограф у боксера, однако на этом не остановился и продолжал обращаться в Тайсон. Это тоже хорошо видно на видео, которое снимал один из пассажиров.

В один из моментов Тайсон не выдержал и начал избивать мешавшего ему пассажира по лицу.

Рейс из Сан-Франциско во Флориду отправился без Тайсона и мужчины, которого боксер избил. Отмечают, что пассажир не получил серьезных травм головы, хотя видео зафиксировало последствия избиения.

Видео инцидента

Представители боксера уже отреагировали на произошедший на самолете инцидент. Они заверили, что кроме образа, пассажир швырнул в него бутылку с водой, когда он находился на своем месте.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию. Тайсона и пассажира, которого он избил, уже освободили из-под стражи.

Что известно о боксере