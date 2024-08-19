Ця битва матиме професійний статус. Вона стане 57-ю в кар'єрі американського ексчемпіона, пише 24 Канал.

Читайте також "Зовсім інша справа": ексчемпіон оцінив шанси Усика та Джошуа в потенційній третій битві

Грайлива провокація від Тайсона

Напередодні у Нью-Йорку відбулася пресконференція за участі майбутніх суперників. На ній бійці провели дуель поглядів, під час якої Майк Тайсон двічі штовхнув на 30 років молодшого ютубера.

Той не залишився в боргу і відповів легенді боксу тією ж монетою. Це відбувалося в досить теплій атмосфері та мало жартівливий характер.

Битва поглядів Тайсона та Пола закінчилася штовханиною: дивіться відео

Довідка. Майк Тайсон мав боксувати з Джейком Полом ще 21 липня, проте бій перенесли через проблеми зі здоров'ям у легендарного боксера. Нова дата поєдинку – 15 листопада.

Нагадаємо, що раніше 58-річний ексчемпіон зізнався, чому погодився повернутися у ринг. За словами Тайсона, він є "наркоманом слави" та впевнений, що суперник не зможе його навіть торкнутися під час бою.