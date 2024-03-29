В мае украинский боксер Карен Чухаджян проведет бой-элиминатор на пояс временного чемпиона IBF в полусреднем весе против британца Гарри Скарффа. Уже известна точная дата поединка.

Читайте также Беринчик имеет стальное сердце и казацкий дух: Красюк оценил шансы украинца на чемпионский титул

Чухаджян может снова выйти на бой с Эннисом

Поединок между Чухаджяном и Скарффом пройдет 17 мая. Местом проведения боя станет немецкий Гамбург.

Важно. Победитель боя Чухаджян – Скарфф станет обязательным претендентом на пояс временного чемпиона мира в полусреднем весе, которым владеет Джарон Эннис.

Кстати, именно в поединке с Эннисом украинский боксер потерпел первое за восемь лет поражение в карьере, уступив единогласным решением судей.

Гарри Скарфф за профессиональную карьеру провел 15 боев, из которых выиграл 13 и потерпел два поражения. В 2022 году он перешел в полусредний вес из первого среднего веса.

Чухаджян в 25 профессиональных поединках одержал 23 победы, из них 13 нокаутом. В пассиве 27-летнего украинца два поражения.