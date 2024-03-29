У травні український боксер Карен Чухаджян проведе бій-елімінатор на пояс тимчасового чемпіона IBF у напівсередній вазі проти британця Гаррі Скарффа. Вже відома точна дата поєдинку.

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Чухаджян може знову вийти на бій з Еннісом

Поєдинок між Чухаджяном та Скарффом пройде 17 травня. Місцем проведення бою стане німецький Гамбург.

Важливо. Переможець бою Чухаджян – Скарфф стане обов'язковим претендентом на пояс тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі, яким володіє Джарон Енніс.

До речі, саме у поєдинку з Еннісом український боксер зазнав першої за вісім років поразки у кар'єрі, поступившись одностайним рішенням суддів.

Гаррі Скарфф за професійну кар'єру провів 15 боїв, з яких виграв 13 і зазнав двох поразок. У 2022 році він перейшов у напівсередню вагу з першої середньої ваги.

Чухаджян у 25 професіональних поєдинках здобув 23 перемоги, з них 13 нокаутом. У пасиві 27-річного українця дві поразки.