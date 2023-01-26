Не было равных украинкам: Магучих и Геращенко выиграли золото и серебро на турнире в Германии

Наши легкоатлетки уверенно заняли два первых места на пьедестале в Коттбусе. Ярослава смогла взять 1,98 метра, тогда как Ирине эта высота не покорилась.

В немецком Коттбусе прошел первый международный этап сезона по легкой атлетике World Athletics Indoor Tour Bronze. Участие в нем приняли две наши спортсменки. 24 канал.

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Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были среди фавориток соревнований, которые и подтвердили своими результатами. Обе украинки заняли первые два места на пьедестале.

Развязка в борьбе за победу произошла на высоте 1,98 метра. Магучих она подчинилась первой попытке, тогда как Геращенко выполнила три прыжка. Но ни один из них не был успешен, поэтому она завершила второй с показателем 1,96 метра.

Бронза соревнования досталась финской легкоатлетке Гети Туури, взявшей 1,90 метра. К слову, уже в статусе победительницы Ярослава попыталась покорить 2,02 метра, но ей это не удалось.

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Результаты соревнований по прыжкам в высоту:

Ярослава Магучих (Украина) – 1,98 метра Ирина Геращенко (Украина) – 1,96 метра Гета Туури (Финляндия) – 1,90 метра

Также среди мужчин принял участие в прыжках с шестом Александр Онуфриев. Впрочем, украинец не смог преодолеть расстояние 5,50 метра и выбыл уже на старте соревнования.