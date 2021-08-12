Магучих прокомментировала фото с россиянкой на Олимпиаде и предложения сменить гражданство

Ярослава Магучих вернулась в Украину с бронзовой наградой Олимпиады. Легкоатлетка прокомментировала свою фотографию с представительницей ОКР Марией Лесицкене.

"Я была на эмоциях"

19-летняя легкоатлетка ответила на хейт, который вылился на нее после совместного фото с россиянкой Марией Лесицкене. Ярослава Магучих призналась, что ее действиями контролировали эмоции после добытой олимпийской "бронзы" в Токио.

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Прыгунья в высоту рассказала, что всем украинским олимпийцам делали инструктаж относительно того, как вести себя со спортсменами ОКР.

Но я была на эмоциях, это были эмоциональные соревнования для меня. Я еще молодая спортсменка, и это Олимпийские Игры, и у меня были физические проблемы, но я очень была рада, что я справилась. Мы просто поздравили друг друга, как и спортсменку из Австралии,

– призналась Магучих.

Легкоатлетка не усматривала в своем поступке никакой политической позиции: "А тем более не хочу отрицать войну между Украиной и Россией. Мы просто поздоровались по олимпийским традициям".

Даже такая гора критики в ее сторону не омрачит ее впечатления о первых Олимпийских играх в карьере: "Прежде всего, ничто не испортит впечатления от Олимпийских игр, потому что это – соревнования, на которые стремится попасть каждый спортсмен. И когда я уже попала и уже в квалификации я поняла, что я финалистка Олимпийских игр – эти эмоции никто не испортит".

Отметим, что Магучих не эмоциях сделала совместное фото с легкоатлеткой ОКР Марией Лесицкене, которое вызвало возмущение со стороны украинцев. Они в комментариях отмечали, что Ярослава не должна была делать этой фотографии и должна публично извиниться за свой поступок.

За 19-летнюю легкоатлетку заступились сразу несколько олимпийцев – Жан Беленюк, Станислав Горуна и Ольга Саладуха, которая заявила, что не нужно людям искать измены там, где ее нет. А лучше нужно решать структурные проблемы спорта в Украине.

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"Хочу попасть на следующие Олимпийские игры"

Заговорила легкоатлетка и о следующей Олимпиаде в 2024 году, которую примет Париж. Спортсменка надеется, что украинский флаг снова поднимется на соревнованиях.

Конечно, хочется дальше, чтобы флаг Украины поднимался, и я хочу попасть на следующие Олимпийские Игры, потому, что мне уже 23, и я буду уже более опытной олимпийской спортсменкой,

– сказала прыгунья.

Магучих предлагали сменить гражданство

Магучих отметила, что получала предложения от других стран, которые предлагали ей сменить украинское гражданство на другое. Но Ярослава не имела и не имеет никаких намерений выступать за другие государства.

Даже не рассматривала это. Я люблю свою страну и хочу выступать за нее,

– ответила Магучих.