Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге

В американском Юджине состоялся этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Украинка Ярослава Магучих стала победительницей по прыжкам в высоту.

Триумфальное начало для Магучих

Большинство украинцев смотрели свои сны, а Ярослава Магучих уже вышли в сектор, чтобы принести победу Украине на спортивном фронте. Легкоатлетка в очередной раз доказала всем, что является одним из лучших прыжков в высоту в мире, пишет 24 канал.

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Отметим, что в сектор по прыжкам в высоту вышли сразу три украинки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Перед стартом Бриллиантовой лиги Геращенко торжествовала на турнире серии Continental Tour в Италии.

Первой среди украинок, прекратившей борьбу за награды, стала Левченко. Юлия не смогла взять 1.85, поэтому с результатом 1.80 метра стала седьмой.

До последнего на медали претендовала Геращенко. Ирина перепрыгнула планку на высоте 1.90, а вот 1.93 была не по силам для украинки. Геращенко остановилась в шаге от подиума – четвертая позиция.

Уже после высоты 1.93 определились все призеры Бриллиантовой лиги – Вашти Каннингем, Надежда Дубовицкая и Ярослава Магучих. Легкоатлеткам оставалось только разделить между собой места.



Геращенко, Магучих и Левченко / Фото из инстаграммы Геращенко

Уже на следующей высоте 1.96 Магучих оформила себе досрочную победу. Бронзовый призер Олимпиады-2020 покорил планку с первой попытки, что не смогли сделать ее сопернице.

На этом 20-летняя уроженка Днепра не остановилась. Ярослава попросила поднять планку до двух метров, взятую со второй попытки. Дальше Магучих уже не улучшила свой результат.

Ярослава стала первой среди прыгунов в высоту, которая взяла планку на высоте два метра и выше. Магучих – победительница Бриллиантовой лиги в американском Юджине.