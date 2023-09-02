Экспертная комиссия НОК сделала свои выводы по результатам рассмотрения достижений украинских спортсменов на ведущих международных соревнованиях по олимпийским видам программы и определила лучших атлетов месяца в 2023 году. Победителями своих номинаций в августе стали чемпионы мира.

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Заслуженные награды спортсменам, которые зажгли на мировых первенствах

По результатам успешного для Украины месяца в спорте, почетное звание "Лучшая спортсменка августа 2023 года" получила Ярослава Магучих - чемпионка мира по прыжкам в высоту. Эта победа стала первой для Украины за 10 лет на мировых первенствах по легкой атлетике. В прыжках в высоту наши же спортсменки не триумфовали 24 года! В далеком 1999 году победу праздновала Инга Бабакова.

Лучшим тренером августа 2023 года признана личная тренер Ярославы Магучих – Татьяну Степанову.

Среди юных спортсменов признание получил Никита Юданов. Он в августе стал чемпионом мира по дзюдо среди кадетов в возрасте до 18 лет в весовой категории до 90 килограмм. Лучшим тренером в этой категории признан Валерий Юданов – личный тренер юного чемпиона.

За подготовку лучшей спортсменки августа 2023 Ярославы Магучих награду получат Федерация легкой атлетики Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины. Лауреаты спортивного месяца традиционно будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками.

Интересно. После победы на чемпионате мира Ярославы Магучих Эстония передала Украине робота-сапера, которого назвала в честь украинской чемпионки.