Експертна комісія НОК зробила свої висновки за результатами розгляду досягнень українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми та визначила найкращих атлетів місяця у 2023 року. Переможцями своїх номінацій у серпні стали чемпіони світу.

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Заслужені нагороди спортсменам, які запалили на світових першостях

За результатами успішного для України місяця у спорті, почесне звання "Найкраща спортсменка серпня 2023 року" отримала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу зі стрибків у висоту. Ця перемога стала першою для України за 10 років на світових першостях з легкої атлетики. У стрибках у висоту наші ж спортсменки не тріумфували 24 роки! У далекому 1999 року пермогу святкувала Інга Бабакова.

Найкращим тренером серпня 2023 року визнано особисту тренерку Ярослави Магучіх – Тетяну Степанову.

Серед юних спортсменів визнання отримав Микита Юданов. Він у серпні став чемпіоном світу з дзюдо серед кадетів до 18 років у ваговій категорії до 90 кілограм. Найкращим тренером у цій категорії визнано Валерія Юданова – особистий тренер юного чемпіона.

За підготовку найкращої спортсменки серпня 2023 року Ярослави Магучіх нагороду отримають Федерація легкої атлетики України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України. Лауреати ж спортивного місяця традиційно будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками.

Цікаво. Після перемоги на чемпіонаті світу Ярослави Магучіх Естонія передала Україні робота-сапера, якого назвала на честь української чемпіонки.