Нидерландская федерация футбола таки согласовала, чтобы магазин секс-игрушек EasyToys стал титульным спонсором футбольного клуба "Еммен". Логотип компании футболисты будут носить спереди на футболках.

Стороны конфликта достигли договоренностей по титульному спонсору. "Эммену" разрешили на один сезон подписать соглашение с EasyToys и разместить логотип на форму. За это клуб получит 500 тысяч евро.

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Перед этим клуб и магазин договорились о трехлетнем соглашении. Однако против такого спонсорства выступили в футбольной федерации Нидерландов. Там опасались, что такая реклама может нарушать законодательство или рекламный кодекс. Но после переговоров с клубом и представителями EasyToys, таки дали разрешение. Хотя если нарушение все-таки будет выявлено, соглашение будет расторгнуто.

Стоит добавить, что магазин секс-игрушек – не самый странный титульный спонсор, который есть в футбольных клубах. На форме австрийской команды "Хартберг" есть немало логотипов спонсоров (около двадцати). И едва ли не крупнейшей надписью на форме вратаря команды был "ускоритель спермы". Это реклама биоактивной добавки, которую производит фармацевтическая компания, которая является основателем клуба.