Нідерландська федерація футболу таки погодила, щоб магазин секс-іграшок EasyToys став титульним спонсором футбольного клубу "Еммен". Логотип компанії футболісти будуть носити спереду на футболках.

Сторони конфлікту досягли домовленостей щодо титульного спонсора. "Еммену" дозволили на один сезон підписати угоду з EasyToys та розмістити логотип на форму. За це клуб отримає 500 тисяч євро.

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Перед цим клуб та магазин домовилися про трирічну угоду. Однак проти такого спонсорства виступили в футбольній федерації Нідерландів. Там побоювалися, що така реклама може порушувати законодавство або рекламний кодекс. Та після переговорів з клубом та представниками EasyToys, таки дали дозвіл. Хоча якщо порушення таки буде виявлено, угоду буде розірвано.

Варто додати, що магазин секс-іграшок – не найдивніший титульний спонсор, який є у футбольних клубів. На формі австрійської команди "Хартберг" є чимало логотипів спонсорів (близько двадцяти). Та чи не найбільшим написом на формі воротаря команди був "прискорювач сперми". Це реклама біоактивної добавки, яку виробляє фармацевтична компанія, яка є засновником клубу.