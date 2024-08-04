Едва не подрались: Ломаченко и Стивенсон устроили ссору на вечере бокса в Лос-Анджелесе

В ночь с 3 на 4 августа, в Лос-Анджелесе состоялся большой вечер бокса серии Riyadh Season. Главным событием стал бой чемпиона по версии WBA Исроила Мадримова в среднем весе против американца Теренса Кроуфорда.

По очкам американский боксер победил узбекского чемпиона Мадримова. На поединке присутствовали такие известные боксеры, как Василий Ломаченко и Шакур Стивенсон.

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Скандал между Ломаченко и Стивенсоном

Во время боксерского поединка возникла словесная перепалка между украинским чемпионом по версии и IBF i IBO и обладателем титула WBC Стивенсоном. Василий Ломаченко в ходе ссоры предложил провести бой в ринге прямо сейчас.

Шакур согласился на предложение украинца. Возможную драку между боксерами не допустили охранники.

Видео ссоры Ломаченко и Стивенсона:

Напомним, что промоутер Ломаченко Боб Арум отметил, что Василий не будет проводить бои в этом году из-за потери мотивации. Тренер Стивенсона высмеял украинца и сравнил его с Джо Байденом, который вышел из предвыборной компании на пост президента США.