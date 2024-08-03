Свою позицию чемпион озвучил в интервью для YouTube-канала "Бомбардир".

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Ребята, я не хвастаюсь. Мне абсолютно все равно, что происходит вокруг меня. Но мне очень болит из-за того, что с нами происходит. По-человечески,

– отметил Александр Усик.

"Мне не пофиг"

Далее украинский спортсмен отметил, что наспрвди он не должен был бы особо волноваться, ведь конкретно у него и его семьи – все в порядке.

"Хотя с тем, что я имею, должен быть немного гим**м. Типа у меня все слава богу, у моей семьи все слава богу, и мне пофиг. Б***ь, мне не пофиг", – добавил боксер.

При этом его ближайшие родные находятся в Украине и вместе со всеми другими украинцами живут во время воздушных тревог, атак россиян.

Вот реально не пофиг, потому что я живу в Киеве, это мой город. Мои дети живут в Киеве. Моей младшей дочери 6 месяцев, и она сейчас находится в Киеве – в тревоге, с бомбами, которые летают. Моя невероятная Мария в Киеве. Моя сила, моя Екатерина, мои крылья они в Киеве,

– подчеркнул Александр Усик.

Ранее уроженец Симферополя Александр Усик заявил, что не просто верит в возвращение в Крым, а знает это.