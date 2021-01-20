60-километровый лыжный марафон в Швейцарии La Diagonela может закончиться плачевно. Некоторые лыжники после него попали в больницу, и им грозит ампутация пальцев.

Ампутации пальцев грозит двум лыжникам – шведу Михаэлю Экльофу и немцу Патрику Оттилингеру. Об этом пишет издание NRK.

Стоит увидеть Уложила соперницу спать: WBC назвала лучший нокаут в женском боксе – видео

В Экльофа врачи диагностировали некроз большого пальца на ноге. Все из-за обморожения, которое он получил во время 60-километрового марафона. Местами температура опускалась до -28 градусов. Кроме того, часть трассы проходила мимо реки.

Сейчас он уже находится дома, но не может никуда выйти, в том числе и отправиться на работу.

"Мне очень больно. Я не могу надеть обувь или что-то другое, и я просто лежу. Я работаю продавцом, кроме того, что являюсь лыжником, поэтому я был вынужден взять больничный", – рассказал Экльоф.

Он не единственный, кто пострадал. После лыжного марафона немало спортсменов жаловались на обморожение различных частей тела: ног, коленей, ушей, щек и рук.

Потерять пальцы, но на руке, может и Патрик Оттилингер. Два пальца потеряли чувствительность. И врачи тоже не дают хороших прогнозов, заявляя, что ему остается только согревать их и надеяться, что они все же отживут.

Остальные лыжники тоже выложили фотографии своих обмороженных конечностей.