60-кілометровий лижний марафон у Швейцарії La Diagonela може закінчитися плачевно. Деякі лижники після нього потрапили до лікарні, і їм загрожує ампутація пальців.

Ампутації пальців загрожує двом лижникам – шведу Міхаелю Екльофу та німцеві Патріку Оттілінгеру. Про це пише видання NRK.

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У Екльофа лікарі діагностували некроз великого пальця на нозі. Все через обмороження, яке він отримав під час 60-кілометрового марафону. Місцями температура опускалася до -28 градусів. Окрім того, частина траси пролягала повз річку.

Зараз він вже перебуває вдома, але не може нікуди вийти, у тому числі і відправитися на роботу.

"Мені дуже боляче. Я не можу надіти взуття чи щось інше, і я просто лежу. Я працюю продавцем, крім того, що є лижником, тому я був змушений взяти лікарняний", – розповів Екльоф.

Він не єдиний, хто постраждав. Після лижного марафону чимало спортсменів жалілися на обмороження різних частин тіла – ніг, колін, вух, щік та рук.

Втратити пальці, але на руці, може і Патрік Оттілінгер. Два пальці втратили чутливість. І лікарі теж не дають хороших прогнозів, заявляючи, що йому залишається лише зігрівати їх і сподіватися, що вони таки відживуть.

Решта лижників теж виклали фотографії своїх обморожених кінцівок.