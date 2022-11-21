Гюда Вестволл Гансен вышла на трассу с разукрашенным лицом. Норвежская лыжница примеряла мужскую бороду, которую нарисовала фломастером перед стартом соревнований.

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Дискриминации женщин не место в спорте

Почему так поступила первая чемпионка мира в истории лыжных двоеборий? А все потому. что этот вид спорта остается единственным, не допускающим женщин к Олимпиаде. На Олимпийских играх-2026 в лыжном двоеборье имеют право соревноваться только мужчины.

Такой гендерной дискриминации не место в спортивном мире. Женщины уже давно выступают на уровне выступающих в ранее так называемых "мужских" видах спорта.

Титулованная Гюда Вестволл Гансен считает такое решение бессмысленным и выступила против сексизма в ее виде спорта. Она надеется, что со временем пересмотрят правила и допустят к Олимпиаде и женские соревнования по лыжному двоеборью.

Мы считаем абсурдом то, что спортсмены должны выглядеть так или иметь бороду, чтобы им разрешили выступать на Олимпиаде. Мы надеемся как-нибудь это изменить. Важно, чтобы у девушек было желание приходить и оставаться в этом виде спорта, который чрезвычайно увлекателен,

– заявила норвежка.

Интересно, что Гансен стала единственной, которая вышла на трассу с нарисованной бородой. Хотя перед стартом ее протест поддержали несколько других лыжниц.

Обратите внимание! Гюда Вестволл Гансен вошла в историю в 2021 году. Норвежка стала первой в истории чемпионкой мира по двоеборью. Первенство принимал германский Оберстдорф. В программу соревнований впервые входило лыжное двоеборье среди женщин. Дисциплина включала в себя прыжки с нормального трамплина и 5-километровый лыжный кросс.