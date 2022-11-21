Уже в первом тайме Эквадор дважды огорчил голкипера Катара. Дубль в ворота соперника оформил капитан и нападающий Эннер Валенсия, пишет 24 канал .

Интересно узнать Трабл организаторов: почему фанаты из Украины не увидели табло во время матча-открытия ЧМ-2022

Не знают, как нужно болеть

Сборная страны-хозяйки чемпионата мира-2022 никак не проявила себя на футбольном поле, а нервная игра голкипера лишь подтверждала низкий уровень игры Катара.

Такую позорную игру даже не выдержали их родные болельщики. В перерыве поединка большая часть катарцев покинула свои места на стадионе. Нет, они не пошли на 15-минутный отдых, а полностью уехали с арены.



Фанаты Катара досрочного покинули матч против Эквадора / Фото с твиттера Achmed Irwin

Похоже, что фанаты сборной Катара вообще не знают, как это быть с командой в хорошие времена. Что не скажешь о болельщиках Эквадора, которые на протяжении всех 90 минут громко поддерживали команду с трибун, отблагодарившую их победу на старте ЧМ-2022 (0:2).

Напомним, что скандальные слухи предшествовали этому поединку. Несколько инсайдеров в один голос говорили о договорном матче-открытии, в котором Катар вроде бы минимально должен был обыграть Эквадор 1:0. Но все это было фейком.

Хотя был в начале встречи момент с отмененным голом Эквадора, который намекал на вероятную правду инсайдеров.

К слову. Другой матч группы "А" Сенегал – Нидерланды состоится 21 ноября в 18.00.