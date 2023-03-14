Если будет большая зарплата, чем в Роналду: Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Источник:El Chiringuito TV
Аргентинский легендарный футболист может продолжить карьеру в Азии при любопытном условии. Его конкуренция с Криштиану Роналду может перейти и на финансовый уровень.
Лионель Месси может продолжить свои футбольные выступления в чемпионате Саудовской Аравии. Однако такое развитие событий будет возможно только тогда, когда аргентинец получит лучшее условие, чем португалец.
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Финансово выгодно
Французский гранд ПСЖ никак не может договориться с аргентинской звездой о продлении контракта, поскольку стороны не могут прийти к соглашению о сроке соглашения и заработной плате Месси. Однако у Лионели есть очередная альтернатива продолжению своей карьеры, на этот раз многократного обладателя Золотого мяча может занести в Саудовскую Аравию.
Отец футболиста Хорхе Месси потребовал у Аль-Хилаля зарплату для сына в размере 600 миллионов евро за два года. Все потому, что окружение Лионеля хочет, чтобы аргентинец имел более высокий заработок, чем его исконный конкурент Кришитану Роналду. К тому же, близкий круг Месси считает, что такие требования полностью оправданы, поскольку аргентинец на два года младше португальца. Ранее сообщалось, что Роналду за прошедший год в Аль-Насре получит около 200 миллионов евро.
Другие варианты продолжения карьеры
Напомним, что Барселона питает надежду вернуть легендарного футболиста в свои ряды. К тому же, отец Месси недавно был замечен с президентом Барселоны Жоаном Лапортой. Представители Лионеля сообщили, что аргентинец готов согласиться на "скромную" заработную плату.
Также у Месси есть и вариант из Интер Майами, за который выступает Сергей Кривцов. Однако к размышлению над переходом в американский коллектив Лионель придет в том случае, если его трансфер в Барселону не реализуется.
Месси в составе ПСЖ
- Контракт аргентинца с ПСЖ действует до лета 2023 года. К французскому коллективу Месси присоединился даром в 2021 году. поскольку Барселона не могла вписать большую зарплату нападающего в рамки правил Ла Лиги.
- За французский коллектив Месси провел 65 поединков, забил 29 голов и отдал 32 ассиста.
- В составе ПСЖ Месси становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок страны. А вот Кубок Франции – единственный титул, еще Лионелю не подчинявшийся в его карьере. И по такому развитию событий уже и не подчинится. Поскольку ПСЖ вылетел от Марселя в 1/8 Кубка Франции, а победный гол в матче забил именно Руслан Малиновский.
- Также, находясь в составе ПСЖ, Месси завоевал седьмой "Золотой мяч".