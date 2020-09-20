В структуре львовского "Руха" теперь будет работать бывший директор футбольного клуба "Москва" Максим Мотин. Специалист будет исполнять обязанности директора по развитию клуба.

Львовяне официально не презентовали директора по развитию, но сам Мотин выложил в своем Facebook, где он держит аккредитацию на новый сезон для "Руха".

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Неожиданные изменения в структуре клуба

Ранее Максим Мотин работал в российском клубе "Москва", который в 2010 году был расформирован. Как отметило издание "Трибуна", специалист переехал из России в Украину еще 2,5 года назад.

Свой матч 3-го тура УПЛ "Рух" сыграет уже сегодня, 20 сентября, против "Колоса".

Добавим, что львовский клуб усилился двумя защитниками-легионерами. Игроками команды стали серб Милош Стаменкович и словенец Эрик Глига. первый уже имеет опыт выступлений в украинском чемпионате, игрок выступал за каменскую "Сталь".