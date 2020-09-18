Львовский "Рух" усилился двумя защитниками-легионерами. Игроками команды стали серб Милош Стаменкович и словенец Эрик Глига.

Соглашение с игроками рассчитано на два года. Об этом сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Что известно о Стаменковиче и Глиге

Украинские болельщики помнят выступления Милоша Стаменковича в Премьер-Лиге за каменскую "Сталь" в сезоне 2016/17 годов. Центрбэк является воспитанником футбольных школ "Земуна", "Црвены Звезды" и "Раднички".

8 лет назад вместе с ФК "Борча" игрок дебютировал в элитном футбольном дивизионе Сербии. Впоследствии защищал цвета ереванского "Арарата" и "Ширака" из Гюмри. Последним клубом Милоша Стаменковича был казахский "Иртыш". Цвета "Руха" центральный защитник будет защищать под 32-ым номером.

Другой новобранец "Руха" словенец Эрик Глига. Он играет на позиции левого защитника. Ему 23 года. Ранее Глига вызывался в молодежную сборную своей страны (10 матчей). В своей клубной карьере играл в основном за словенские клубы ( "Триглав", "Алюминий", "Анкаран", "Крка"). В "Рухе" Эрик будет играть под двенадцатым номером.