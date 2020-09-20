У структурі львівського "Руху" тепер працюватиме колишній директор футбольного клубу "Москва" Максим Мотін. Фахівець буде виконувати обов'язки директора з розвитку клубу.

Львів'яни офіційно не презентували директора з розвитку, але сам Мотін виклав у своєму Facebook, де він тримає акредитацію на новий сезон для "Руху".

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Несподівані зміни у структурі клубу

Раніше Максим Мотін працював у російському клубі "Москва", який у 2010 році був розформований. Як зазначило видання "Трибуна", фахівець переїхав із Росії в Україну ще 2,5 роки тому.

Свій матч 3-го туру УПЛ "Рух" зіграє вже сьогодні, 20 вересня, проти "Колоса".

Додамо, що львівський клуб підсилився двома захисниками-легіонерами. Гравцями команди стали серб Мілош Стаменковіч і словенець Ерік Гліга. перший вже має досвід виступів в українському чемпіонаті, гравець виступав за кам'янську "Сталь".