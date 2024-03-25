Кравців отримав за перемогу 20 тисяч гривень. Сьогодні організатори оприлюднили інформацію, що весь приз за перемогу Мартин Кравців відразу віддав на потреби Збройних Сил України.

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Гросмейстер віддав всі призові на ЗСУ

"Це благодійний турнір, маю за честь так вчинити", – наголосив Мартин Кравців.

33-річний спортсмен має звання майстра спорту України та став срібним призером чемпіонату України у 2015 році. Він завершив навчання у Львівському університеті фізичної культури імені Івана Боберського. ВІн є вихованцем та тренером ДЮСШ "Дебют".

Що відомо про турнір

Міжнародний благодійний шаховий турнір "Меморіал воїнів-шахістів", присвячений пам'яті героїв російсько-української війни, був організований для вшанування 18 українських шахістів, що загинули на полі бою.

Змагання відбулися у Винниках 15 березня. Участь у них взяли гросмейстери, початківці, військовослужбовці, діти з 21 області України та представники п'яти європейських країн, зокрема Чехії, Польщі, Ісландії, Словенії та Естонії.

До речі. Російський шахіст Сергій Карякін, який колись виступав за Україну, опублікував фото після окупації Авдіївки. Він зіграв у шахи з бойовиками, які перетворили місто на руїни.