С прицелом на Премьер-лигу: Карпаты подписали чемпиона мира из донецкого Шахтера
Источник:ФК Карпаты
Львовские Карпаты продолжают усиливать свой состав. Команда Мирона Маркевича ставит задачу уже в следующем сезоне возвратиться в элитный дивизион.
Опорный полузащитник Шахтера Максим Чех стал игроком львовских Карпат. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
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Креатура Остапа Маркевича
Максим Чех в составе сборной Украины U20 завоевал золотые медали юношеского чемпионата мира в 2019 году. На том памятном для всех болельщиков турнире хавбек принял участие во всех семи матчах.
Возможность поработать с Мироном Маркевичем стала главным доводом переезда во Львов. Кроме того, возможности 24-летнего хавбека прекрасно знакомы Остапу Маркевичу, который был главным тренером Мариуполя.
Мне нравится разрушать атаки соперника. Моя задача – не позволить оппоненту приблизиться к нашим воротам. Однако вообще мне импонирует атакующий футбол. Именно такой исповедуют Карпаты. Просто каждый на поле выполняет свою роль,
– рассказал Чех после подписания контракта.
Что известно о новичке "львов"
- Максим Чех воспитывался в Академии Шахтера. Однако за главную команду "горняков" полузащитник ни разу не сыграл.
- Большой отрезок карьеры Чех провел в Мариуполе, за который сыграл 60 матчей и забил 1 гол.
- В прошлом сезоне Максим защищал цвета азербайджанского Сабаила. Футболист был основным игроком команды. На его счету 2 гола в 31 матче.
- В 2019 году вместе со сборной Украины Александра Петракова выиграл чемпионат мира U-20.