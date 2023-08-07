Карпаты – Буковина 2:1

Голы: Рябов, 18, Игорь, 68 – Палагнюк, 35

Карпаты подошли к матчу в статусе фаворита встречи. Уже на 18-й минуте активность "львов" булл вознаграждена. Рябов красивым ударом из-за пределов штрафной поразил владение Буковины. Хозяева повели в счете 1:0, сообщает 24 Канал.

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Гол полузащитника "зелено-белых" может уже смело претендовать на звание лучшего не только в туре, но и в сезоне-2023/2024.

До перерыва у Карпат были еще несколько прекрасных случаев забить. Но вместо того, чтобы реализовать какой-то из моментов у ворот соперника, наварили у своих. Грубая ошибка у владений Кожухара закончилась результативным ударом Палагнюка, который сравнял счет на табло стадиона "Украина" – 1:1.

Отчаяния львовских болельщиков не было предела. Сами себе привезли проблемы и были вынуждены начинать все сначала.

С мировым счетом 1:1 команды ушли на отдых.

После перерыва Мирон Маркевич произвел только одну замену. Вместо Костенко на поле появился Саков, прибавивший активности на фланге атаки.

Карпаты создали немало моментов. На 68-й минуте хозяевам удалось снова огорчить голкипера гостей. Все началось с подачи от Полегенько, Пидлепенец был первым на мяче, но отдал под удар Чачуа. С выстрелом капитана "львов" справился голкипер Буковины, но первым на добивании был Игор. Бразилец не только вывел Карпаты вперед, но и забил свой дебютный гол во Львове – 2:1.

До финального свистка команды могли еще забивать, но больше моментов было у хозяев поля. Однако счет 2:1 так и не изменился.

Команда Мирона Богдановича победила во втором матче подряд. Сейчас "львы" идут без поражений – 6 очков в двух турах и занимают второе место турнирной таблицы Первой лиги группы "А", лидером которой является Нива.

Видеообзор матча Карпаты – Буковина

Результаты всех матчей 2-го тура Первой лиги Украины

Группа "А":

Нива (Тернополь) – Прикарпатье 1:0

Агробизнес – Металлист 3:1

Хуст – Эпицентр 0:1

Подолье – Нива 0:2

Карпаты – Буковина 2:1

Группа "Б":