Опорний півзахисник Шахтаря Максим Чех став гравцем львівських Карпат. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

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Креатура Остапа Маркевича

Максим Чех у складі збірної України U20 здобув золоті медалі юнацького чемпіонату світу у 2019 році. На тому пам'ятному для усіх уболівальників турнірі хавбек взяв участь у всіх семи матчах.

Можливість попрацювати з Мироном Маркевичем стала головним аргументом переїзду до Львова. Крім того, можливості 24-річного хавбека чудово знайомі Остапу Маркевичу, який був головним тренером Маріуполя.

Мені подобається руйнувати атаки суперника. Моє завдання – не дозволити опоненту наблизитися до наших воріт. Однак загалом мені імпонує атакувальний футбол. Саме такий сповідують Карпати. Просто кожен на полі виконує свою роль,
– розповів Чех після підписання контракту.

Що відомо про новачка "левів"

  • Максим Чех виховувався в Академії Шахтаря. Проте за головну команду "гірників" півзахисник жодного разу не зіграв.
  • Чималий відрізок кар'єри Чех провів у Маріуполі, за який зіграв 60 матчів та забив 1 гол.
  • У минулому сезоні Максим захищав кольори азербайджанського Сабаїла. Футболіст був основним гравцем команди. На його рахунку 2 голи у 31 матчі.
  • У 2019 році разом зі збірною України Олександра Петракова виграв чемпіонат світу U-20.