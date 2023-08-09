Опорный полузащитник Шахтера Максим Чех стал игроком львовских Карпат. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Креатура Остапа Маркевича

Максим Чех в составе сборной Украины U20 завоевал золотые медали юношеского чемпионата мира в 2019 году. На том памятном для всех болельщиков турнире хавбек принял участие во всех семи матчах.

Возможность поработать с Мироном Маркевичем стала главным доводом переезда во Львов. Кроме того, возможности 24-летнего хавбека прекрасно знакомы Остапу Маркевичу, который был главным тренером Мариуполя.

Мне нравится разрушать атаки соперника. Моя задача – не позволить оппоненту приблизиться к нашим воротам. Однако вообще мне импонирует атакующий футбол. Именно такой исповедуют Карпаты. Просто каждый на поле выполняет свою роль,

– рассказал Чех после подписания контракта.

Что известно о новичке "львов"