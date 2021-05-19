За інформацією джерела, вже існує конкретна домовленість і розглядаються два варіанти об'єднання.

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  1. Якщо Карпати-Галич вийдуть до Першої ліги, то вони будуть об'єднані з аматорськими Карпатами, якими займається бізнесмен Володимир Матківський.
  2. Якщо ж Карпати-Галич не зможуть потрапити до Першої ліги, то всі три клуби будуть злиті в один.

При будь-якому сценарії Карпати Олега Смалійчука припинять своє існування в своєму нинішньому вигляді.

Всі три клуби об'єднаються під емблемою старих Карпат, які нещодавно виступали в УПЛ.