За інформацією джерела, вже існує конкретна домовленість і розглядаються два варіанти об'єднання.
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- Якщо Карпати-Галич вийдуть до Першої ліги, то вони будуть об'єднані з аматорськими Карпатами, якими займається бізнесмен Володимир Матківський.
- Якщо ж Карпати-Галич не зможуть потрапити до Першої ліги, то всі три клуби будуть злиті в один.
При будь-якому сценарії Карпати Олега Смалійчука припинять своє існування в своєму нинішньому вигляді.
Всі три клуби об'єднаються під емблемою старих Карпат, які нещодавно виступали в УПЛ.