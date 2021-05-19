На видео, опубликованном на официальной странице серии А в твиттере, кадры с Русланом расположены как раз с видеорядом с Криштиану Роналду. Таким образом, в Италии намекнули на главное противостояние в матче.
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Аталанта – Ювентус: промо матча
Аталанта – Ювентус: перед матчем
- Обе команды еще окончательно не решили свои задачи в чемпионате, но в Аталанты с этим дела обстоят гораздо лучше. "Бергамаско" уже точно сыграют в Лиге чемпионов, а вот у туринцев задача намного сложнее. Перед последним туром команда отстает на одно очко от Милана и Наполи, обязательно нужна осечка хотя бы одного из конкурентов.
- Украинских болельщиков больше всего волнует лицо Руслана Малиновского, который в концовке чемпионата превратился в настоящую машину. 28-летний хавбек обязательно отмечался результативным действием в десяти последних матчах подряд, установив исторический рекорд для Аталанты.
- Ровно месяц назад Аталанта уже обыгрывала Ювентус в рамках Серии А. Кстати, единственный гол на счету Малиновского. Он вышел на 79-й минуте, забив победный мяч на 87-й. А в первом круге команды разошлись миром. Нужно признать, что "черно-белым" не повезло, при счете 1:1 в середине второго тайма Криштиану Роналду не реализовал пенальти.