Львовская "Галичанка" во второй раз победила чемпионок Северной Македонии гандбольный клуб "Куманово" и вышла в 1/8 финала Европейского Кубка (European Cup).

Куманово – Галичанка 26:31 (16:15, 10:16) Смотрите также Львовская "Галичанка" одержала разгромную победу в Европейском кубке В выездной игре "Галичанка" снова была сильнее и уверенно вышла в 1/8 финала – 26:31, сообщает 24 канал. По сумме двух поединков – 64:42 в пользу чемпионок Украины. Согласно расписанию Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) матчи 1/8 финала Европейского Кубка запланированы на 9/10 и 16/17 января. Соперника "Галичанки" должна определить жеребьевка. Куманово – Галичанка видео матча