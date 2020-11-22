Львівська "Галичанка" вдруге перемогла чемпіонок Північної Македонії гандбольний клуб "Куманово" та вийшла до 1/8 фіналу Європейського Кубка (European Cup).

Куманово – Галичанка 26:31 (16:15, 10:16)

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У виїзній грі "Галичанка" знову була сильнішою і впевнено вийшла в 1/8 фіналу – 26:31, повідомляє 24 канал.

За сумою двох поєдинків – 64:42 на користь чемпіонок України.

Згідно розкладу Європейської гандбольної федерації (ЄГФ) матчі 1/8 фіналу Європейського Кубка заплановані на 9/10 та 16/17 січня. Суперника "Галичанки" має визначити жеребкування.

Куманово – Галичанка відео матчу