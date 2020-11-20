Львовский гандбольный клуб "Галичанка" одержал разгромную победу над командой "Куманово" из Северной Македонии. И почти обеспечил себе выход в следующий раунд соревнований.

Львовянки не слишком уверенно провели первую половину встречи, выиграв ее со счетом 11:8.

Все изменилось во втором тайме. Игроки украинского клуба наладили игру, что позволило выглядеть им значительно увереннее. И в итоге одержать разгромную победу 33:17.

Отметим, что в этом матче капитан "Галичанки" Татьяна Поляк забила 8 голов. Еще семь точных бросков – у Дианы Дмитришин. Александра Фурманец, которая в день матча отпраздновала свой 21-й день рождения, отметилась пятью голами.

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Разгромная победа делает почти формальным ответный матч третьего раунда Европейского кубка. Этот матч тоже сыграют во Львове. Он запланирован на воскресенье, 22 ноября.