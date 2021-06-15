Уже не пиво: львовская фан-зона готовит призы для "болельщиков финнов" перед матчем с Россией

К Евро-2020 во Львове организовали специальную фан-зону с большим экраном. Показывают там, конечно, не только матчи сборной Украины – ведь болельщикам интересно все, что происходит на Чемпионате Европы.

Особенно интересными после скандальной истории с реакцией на украинском форму стали россияне. Поэтому неудивительно, что во время матча России и Бельгии львовские фанаты временно стали бельгийскими.

Советуем увидеть Поддерживаю Украину и любую сборную, что против России, – в сети заценили футболку болельщика

"Наливаем за каждый гол"

Особенностью того вечера было обещание президента Руха Козловского: "Наливаем пиво за каждый гол сборной Бельгии". И наливать таки пришлось немало, ведь Россия пропустила 3 мяча, а не забила ни одного.

На радостях бизнесмен пообещал продолжить акцию на Lviv Fan Festival и на все остальные поединки России (при таких результатов их будет еще два).

​Следующий матч состоится 16 июня, соперником россиян станет сборная Финляндии.

"Пусть пропарят"

Очевидно, что на вечер того дня во Львове болеть будут за Финляндию – но пива, видимо, уже не будут наливать за забитые финнами голы. Вместо этого на Lviv Fan Festival анонсировали другую акцию:

Розыгрыш среди болельщиков 50 сертификатов на поход в финскую сауну.

Пусть финны хорошо попарят игроков команды соперника!

– говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

Не можем не согласиться.

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