Особливо цікавими після скандальної історії з реакцією на українську форму стали росіяни. Тож і не дивно, що під час матчу Росії й Бельгії львівські фанати тимчасово стали бельгійськими.
Радимо побачити Підтримую Україну та будь-яку збірну, що проти Росії, – у мережі зацінили футболку вболівальника
"Наливаємо за кожен гол"
Особливістю того вечора була обіцянка президента Руху Козловського: "Наливаємо пиво за кожен гол збірної Бельгії". І наливати таки довелося чимало, адже Росія пропустила 3 м'ячі, а не забила жодного.
- На радощах бізнесмен пообіцяв продовжити акцію на Lviv Fan Festival і на всі інші поєдинки Росії (за таких результатів їх буде ще два).
Наступний матч відбудеться 16 червня, суперником росіян стане збірна Фінляндії.
"Нехай пропарять"
Очевидно, що на вечір того дня у Львові вболіватимуть за Фінляндію – але пива, мабуть, вже не наливатимуть за забиті фінами голи. Натомість на Lviv Fan Festival анонсували іншу акцію :
- Розіграш серед вболівальників 50 сертифікатів на похід у фінську сауну.
Хай фіни добре пропарять гравців команди суперника!
– мовиться на сторінці заходу у фейсбуці.
Не можемо не погодитися.
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