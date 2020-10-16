14 октября во Львове зарегистрировано ООО " ФК "Карпаты". Его генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором/главным тренером – Андрей Тлумак.

Учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Западный Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 миллиона гривен. Об этом сообщает "УНН".

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Как сообщил Степан Юрчишин, в ближайшее время планируется проведение пресс-конференции, на которой будет предоставлена информация о дальнейшей деятельности и развитии клуба.

Руководство предприятия "Западный Буг" заявляет об ожидаемой смене состава участников ООО "ФК "Карпаты" в связи с присоединением других львовских предприятий в уставный капитал, а также подготовкой к превращению общества в акционерное.

Напомним, что во Львове есть другой клуб "Карпаты", он сейчас выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

Финансовые трудности "Карпат"

Львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во второй лиге. В четырех матчах у команды одна победа и три поражения. "Львы" находятся на 12-м месте среди 14 команд. К этим проблемам добавилось и выселение из Брюховичей.