14 жовтня під Львові зареєстровано ТОВ "ФК "Карпати". Його генеральним директором призначений Степан Юрчишин, а спортивним директором/головним тренером – Андрій Тлумак.

Засновником ТОВ "ФК "Карпати" виступило підприємство "Західний Буг" з внеском до статутного капіталу в розмірі 1 мільйона гривень. Про це повідомляє "УНН".

Дивіться також: "Карпати" покинули 13 футболістів: хто більше не зіграє у "зелено-білій" футболці

Як повідомив Степан Юрчишин, найближчим часом планується проведення пресконференції, на якій буде надана інформація про подальшу діяльність і розвиток клубу.

Керівництво підприємства "Західний Буг" заявляє про очікувану зміну складу учасників ТОВ "ФК" Карпати "в зв'язку з приєднанням інших львівських підприємств в статутний капітал, а також підготовку до перетворення суспільства в акціонерне.

Нагадаємо, що у Львові є інший клуб "Карпати", він зараз виступає у Другій лізі чемпіонату України.

Фінансові труднощі "Карпат"

Львівські "Карпати" через фінансові проблеми не завершили чемпіонат 2019/2020 в Прем'єр-лізі, а новий сезон розпочали у Другій лізі. У чотирьох матчах у команди одна перемога і три поразки. "Леви" перебувають на 12-му місці серед 14 команд. До цих проблем додалося і виселення з Брюховичів.