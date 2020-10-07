"Карпаты" покинули 13 футболистов: кто больше не сыграет в "зелено-белой" футболке
Львовские "Карпаты" продолжают терять футболистов. На этот раз сразу 13 игроков покинули расположение команды, некоторые из них перешли во Львовское " движение"
Львовский клуб решил оптимизировать расходы и немного сэкономить на зарплатах игроков. Поэтому "львы" решили попрощаться сразу с 13 футболистами. Об этом сообщила пресс-служба львовян.
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Кто покинул львовские "Карпаты"
- Ростислав Лях
- Алексей Сыч
- Олег Веремеенко
- Остап Притула
- Василий Рунич
- Богдан Слюбик
- Юрия Герет
- Александр Авраменко
- Владимир Якимец
- Ярослав Карабин
- Виталий Роман
- Назар Русяк
- Андрей Ременюк
Другой львовский клуб "Рух" уже успел подписать защитника Олега Веремеенко и Остапа Притулу. Оба футболиста уже успели дебютировать за молодежную команду "Рух" в матче 5-го тура чемпионата U-21 против "Львова".
В прошлом сезоне 20-летний Веремеенко и 21-летний Притула сыграли по 6 матчей в УПЛ, последний сумел отметиться результативной передачей.
Львовские "Карпаты" в большинстве контрактов уже бывших футболистов оставили за собой пункт 50% от следующего трансфера этих игроков.
Финансовые трудности "Карпат"
Львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во второй лиге. В четырех матчах у команды одна победа и три поражения. "Львы" находятся на 12-м месте среди 14 команд. К этим проблемам добавилось и выселение из Брюховичей.