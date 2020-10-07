Львовские "Карпаты" продолжают терять футболистов. На этот раз сразу 13 игроков покинули расположение команды, некоторые из них перешли во Львовское " движение"

Львовский клуб решил оптимизировать расходы и немного сэкономить на зарплатах игроков. Поэтому "львы" решили попрощаться сразу с 13 футболистами. Об этом сообщила пресс-служба львовян.

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Кто покинул львовские "Карпаты"

Ростислав Лях

Алексей Сыч

Олег Веремеенко

Остап Притула

Василий Рунич

Богдан Слюбик

Юрия Герет

Александр Авраменко

Владимир Якимец

Ярослав Карабин

Виталий Роман

Назар Русяк

Андрей Ременюк

Другой львовский клуб "Рух" уже успел подписать защитника Олега Веремеенко и Остапа Притулу. Оба футболиста уже успели дебютировать за молодежную команду "Рух" в матче 5-го тура чемпионата U-21 против "Львова".

В прошлом сезоне 20-летний Веремеенко и 21-летний Притула сыграли по 6 матчей в УПЛ, последний сумел отметиться результативной передачей.

Львовские "Карпаты" в большинстве контрактов уже бывших футболистов оставили за собой пункт 50% от следующего трансфера этих игроков.

Финансовые трудности "Карпат"

Львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во второй лиге. В четырех матчах у команды одна победа и три поражения. "Львы" находятся на 12-м месте среди 14 команд. К этим проблемам добавилось и выселение из Брюховичей.