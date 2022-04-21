Во Львове простились военным и тренером Invictus Games Дмитрием Сидоруком

21 апреля во Львове простились с участником сборной Украины "Игорь Непокоренных" Дмитрием Сидоруком. Он тренировал нашу команду, которая сейчас представляет Украину в Гааге.

Вечная память Герою

Дмитрий Сидорук погиб 5 апреля, защищая Украину. Он – пехотинец Вооруженных Сил Украины.

К слову Защищая страну погиб участник первой сборной Украины на Играх непокоренных Сидорук

В 2014 году среди первых стал на защиту родной земли в составе 24-й механизированной бригады.

После тяжелого ранения под луганским аэропортом 1 сентября 2014 года он перенес 12 операций. На "Играх непокоренных" в Канаде 2017 Дмитрий получил серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из лука.

Дмитрий был тренером нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам украинского Героя!