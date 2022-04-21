Вечная память Герою
Дмитрий Сидорук погиб 5 апреля, защищая Украину. Он – пехотинец Вооруженных Сил Украины.
К слову Защищая страну погиб участник первой сборной Украины на Играх непокоренных Сидорук
В 2014 году среди первых стал на защиту родной земли в составе 24-й механизированной бригады.
После тяжелого ранения под луганским аэропортом 1 сентября 2014 года он перенес 12 операций. На "Играх непокоренных" в Канаде 2017 Дмитрий получил серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из лука.
Дмитрий был тренером нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований.