Вічна пам'ять Герою

Дмитро Сидорук загинув 5 квітня, захищаючи Україну. Він – піхотинець Збройних Сил України.

До слова Захищаючи країну загинув учасник першої збірної України на Іграх нескорених Сидорук

У 2014 році серед перших став на захист рідної землі в складі 24-ї механізованої бригади.

Після важкого поранення під луганським аеропортом 1 вересня 2014 року, він переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.

Дмитро був тренером нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука, суддя відборів та національних змагань.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам українського Героя!