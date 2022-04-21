Вічна пам'ять Герою
Дмитро Сидорук загинув 5 квітня, захищаючи Україну. Він – піхотинець Збройних Сил України.
До слова Захищаючи країну загинув учасник першої збірної України на Іграх нескорених Сидорук
У 2014 році серед перших став на захист рідної землі в складі 24-ї механізованої бригади.
Після важкого поранення під луганським аеропортом 1 вересня 2014 року, він переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.
Дмитро був тренером нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука, суддя відборів та національних змагань.