Полтавская "Ворскла" 1-го ноября сенсационно проиграла "Львову" в рамках 8-го тура УПЛ. "Львов" впервые победил с 23-го февраля 2020 года и прервал серию из 20 матчей без побед.

Львов – Ворскла 1:0

Гол: Ныч, 27

Незабитый пенальти: Кане, 90+7 (Ворскла)

Смотрите также: "Минай" и "Рух" в матче дебютантов УПЛ разделили очки: видео

Ход поединка

Первый острый момент в игре создали хозяева поля, пишет 24 канал. На 15-й минуте Чиряк отдал скрытую передачу Нычу: форвард хозяев сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел чуть мимо дальней девятки ворот Резника.

"Ворскла" решила также ответить дальним ударом. Ребенок решился на удар и мяч после его выстрела падал под перекладину. Хозяев спас сногсшибательный прыжок голкипера Костика.

На 27-й минуте "Львов" вышел вперед. После отличной передачи Шины 21-летний форвард львовян обошел Яворского и Челядина, вошел в штрафную и метров с 15-и сильным ударом в правый нижний угол открыл счет.

Второй тайм начался с обоюдных фолов футболистов обеих команд, но арбитр быстро успокоил страсти на футбольном поле. "Ворскла" контролировала игру, а "Львов" играл вторым номером.

На 59-й минуте Казлаускас мог сделать счет 2:0. Контратака львовян привела к выходу вингера на рандеву с Резником, но Казлаускас слишком далеко отпустил от себя мяч, и голкипер "Ворсклы" успел его выбить.

"Львов" выдержал давление "Ворсклы" на протяжении всего второго тайма и даже имел шансы удвоить преимущество. Аж на 7-й компенсированной минуте "Ворскла" заработала пенальти, так как мяч попал в руку Михоби в штрафной. Однако Костик отразил пенальти и принес победу "Львову".

Львов – Ворскла видеообзор