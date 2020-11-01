Полтавська "Ворскла" 1-го листопада сенсаційно програла "Львову" у рамках 8-го туру УПЛ. "Львів" вперше переміг з 23-го лютого 2020 року та перервав серію з 20-и матчів без перемог.

Львів – Ворскла 1:0

Гол: Нич, 27

Незабитий пенальті: Кане, 90+7 (Ворскла)

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Хід поєдинку

Перший гострий момент у грі створили господарі поля, пише 24 канал. На 15-й хвилині Чіряк віддав приховану передачу Ничу: форвард господарів змістився в центр і пробив з-за меж штрафного, але м'яч пролетів трохи повз дальню дев'ятку воріт Різника.

"Ворскла" вирішила також відповісти дальнім ударом. Ребенок наважився на удар і м'яч після його пострілу падав під поперечину. Господарів врятував карколомний стрибок голкіпера Костика.

На 27-й хвилині "Львів" вийшов вперед. Після відмінної передачі Шини 21-річний форвард львів'ян обійшов Яворського і Челядіна, увійшов у штрафний і метрів з 15-и сильним ударом у правий нижній кут відкрив рахунок.

Другий тайм розпочався з обопільних фолів футболістів обох команд, але арбітр швидко вгамував пристрасті на футбольному полі. "Ворскла" контролювала гру, а "Львів" другим номером.

На 59-й хвилині Казлаускас міг робити рахунок 2:0. Контратака львів'ян призвела до виходу вінгера на рандеву з Різником, але Казлаускас занадто далеко відпустив від себе м'яч і голкіпер "Ворскли" встиг його вибити.

"Львів" витримав тиск "Ворскли" протягом усього другого тайму та навіть мав шанси подвоїти перевагу. Аж на 7-й компенсованій хвилині "Ворскла" заробила пенальті, адже м'яч влучив у руку Міхобі у штрафному. Однак Костик відбив пенальті та приніс перемогу "Львову".

Львів – Ворскла відеоогляд