ФК Львов 21 марта будет принимать Шахтер в матче 19 тура украинской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Львов – Шахтер: прогноз

Львов проводит крайне слабый сезон. В своем последнем матче команда вновь не проявила своих лучших качеств. Более того, Львов на выезде был просто сметен атаками Зари (4:0).

К слову Луиш Каштру отреагировал на свое возможное увольнение из Шахтера

Нынешняя проигрышная серия составляет уже три матча подряд. Пожалуй, она будет продолжаться, ведь действующему чемпиону Львов вряд ли реально найдет что противопоставить. В пяти последних поединках с дончанами баланс явно не в пользу львовского клуба. Все завершились поражениями, причем в четырех случаях – крупными.

Прошлый тур УПЛ для "горняков" был во многом определяющим. Потеряй команда Луиша Каштру очки в матче с Десной – чемпионская интрига могла закончиться. Не случилось. Шахтер буквально разнес вдребезги оборонительные порядки черниговцев (4:0), однако отставание от Динамо в 4 пункта сохранилось.

Вероятнее всего, "горняки" снова надругаются над аутсайдером. Вопрос заключается только в том, сколько именно мячей отгрузит бразильская линия атаки Шахтера в ворота оппонента.

Прогноз Favbet

Шахтер – безоговорочный фаворит этого противостояния. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,14, а вот в победу клуба из Львова верят значительно меньше – 19,50. Ничья более реальная в этом матче, чем победа "львов" – 8,10.

Встреча скорее всего закончится со счетом 2:0 в пользу дончан – 5. Желанная минимальная победа (0:1) львовских футболистов оценена аж в 39. Нулевой ничьи фанаты вероятно не увидят – 11,50.

Специалисты считают, что ни одному игроку не удастся оформить дубль в матче – 1,37.

Кто из футболистов добавит голы в собственную копилку в гонках бомбардиров? Больше всего эксперты верят в гол от Жуниора Мораеса – 1,85.