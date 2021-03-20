ФК Львів 21 березня прийматиме Шахтар у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.

Львів – Шахтар: прогноз

Львів проводить вкрай слабкий сезон. У своєму останньому матчі команда знову не проявила своїх найкращих якостей. Більш того, Львів на виїзді був просто зметений атаками Зорі (4:0).

До слова Луїш Каштру відреагував на своє можливе звільнення з Шахтаря

Нинішня програшна серія становить вже три матчі поспіль. Мабуть, вона триватиме, адже чинному чемпіону Львів навряд чи реально знайде що протиставити. У п'яти останніх поєдинках з донеччанами баланс явно не на користь львівського клубу. Всі завершилися поразками, причому в чотирьох випадках – великими.

Минулий тур УПЛ для "гірників" був багато в чому визначальним. Втрать команда Луїша Каштру очки в матчі з Десною – чемпіонська інтрига могла закінчитися. Не сталося. Шахтар буквально розніс на друзки оборонні порядки чернігівців (4:0), однак відставання від Динамо в 4 пункти збереглося.

Найімовірніше, "гірники" знову поглумляться над аутсайдером. Питання полягає тільки в тому, скільки саме м'ячів відвантажить бразильська лінія атаки Шахтаря у ворота опонента.

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Шахтар – беззаперечний фаворит цього протистояння. На його перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,14, а от у звитягу клубу зі Львова вірять значно менше – 19,50. Нічия більш реальна у цьому матчі, ніж перемога "левів" – 8,10.

Зустріч швидше за все завершиться з рахунком 2:0 на користь донеччан – 5. Омріяна мінімальна перемога (0:1) львівських футболістів оцінена аж у 39. Нульової нічиєю фанати ймовірно не побачать – 11,50.

Спеціалісти вважають, що жодному гравцю не вдасться оформити дубль у матчі – 1,37.

Хто з футболістів додасть голи у власну скарбничку у перегонах бомбардирів? Найбільше експерти вірять у гол від Жуніора Мораеса – 1,85.