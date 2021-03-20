Львов – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ Львов не сможет принять одного из лидеров УПЛ на "Арене Львов" из-за состояния газона, который готовили к матчу сборной Украины. Впрочем, сборная сыграет в Киеве, а матч Львов – Шахтер состоится в Харькове. Интересно Сможет ли Львов создать сенсацию с Шахтером: прогноз букмекеров на матч УПЛ Посмотреть матч можно будет и по телевидению. Игру покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00. Смотреть онлайн матч Львов – Шахтер можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц). В погоне за Динамо Львов и Шахтер преследуют различные цели в сезоне-2020/2021. Если Шахтер ведет погоню за Динамо, которому проигрывает 4 очка, то Львов пытается выжить. Львовяне набрали всего 12 очков и находятся на последнем месте. Следовательно, теперь каждое очко для Львова на вес золота. Это касается и Шахтера, которому не следует отпускать Динамо.