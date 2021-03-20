Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ Львів не зможе прийняти одного з лідерів УПЛ на "Арені Львів" через стан газону, який готували до матчу збірної України. Втім, збірна зіграє у Києві, а матч Львів – Шахтар відбудеться у Харкові. Цікаво Чи зможе Львів створити сенсацію з Шахтарем: прогноз букмекерів на матч УПЛ Переглянути матч можна буде і по телебаченню. Гру покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00. Дивитися онлайн матч Львів – Шахтар можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць). У погоні за Динамо Львів та Шахтар переслідують різні цілі у сезоні-2020/2021. Якщо Шахтар веде погоню за Динамо, якому програє 4 очки, то Львів намагається вижити. Львів'яни набрали всього 12 очок та перебувають на останньому місці. Відтак, тепер кожне очко для Львова на вагу золота. Це стосується і Шахтаря, якому не слід відпускати Динамо.