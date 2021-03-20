Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

Львів не зможе прийняти одного з лідерів УПЛ на "Арені Львів" через стан газону, який готували до матчу збірної України. Втім, збірна зіграє у Києві, а матч Львів – Шахтар відбудеться у Харкові.

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Переглянути матч можна буде і по телебаченню. Гру покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.