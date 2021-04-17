Команды должны были сыграть между собой в первом туре УПЛ. Но тогда игру перенесли из-за положительных тестов на коронавирус у футболистов. Довольно долго выбрать дату матча не могли. И вот наконец 21 апреля команды таки проведут этот матч.

Матч второго круга между этими командами закончился победой Львова в Ужгороде.

Но на "Арене Львов" этот матч не состоится. Как сообщили в клубе, "базовый домашний стадион львовян "Арена Львов" будет задействован другим спортивным мероприятием в день проведения игры". Почему команда не сыграет на стадионе "Украина" во Львове – тоже не сообщается.

Поэтому матч решили провести в Луцке на стадионе "Авангард". И начнется в 14:00.

Львов на этот матч решил организовать выезд своих болельщиков.

"Клуб организует выезд автобусом нашей группы поддержки в Луцк, где противостояние и состоится. Все расходы мы берем на себя. Все абсолютно бесплатно. От вас взамен хотим получить только важную приверженность в незаурядном поединке", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что во Львове этот матч не смогли бы провести с болельщиками на трибунах. В городе до 4 мая продлили локдаун.

Стоит добавить, что в этом матче может определиться и главный неудачник УПЛ. Команды набрали по 18 очков. И занимают 11 и 12 место в турнирной таблице. При этом Львов еще имеет матч в запасе против движения.

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Собственно Рух пока на последней ступеньке. Но он пока не сыграл свой матч против Ингульца на выезде. Выше разместился Олимпик, который сыграет против Мариуполя в гостях.