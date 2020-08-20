Футбольный клуб "Львов" объявил о подписании контракта с эстонским полузащитником Михкелем Айнсалу.

24-летний Михкель Айнсалу подписал контракт с ПФК "Львов" на три года. В команде он будет выступать под номером "8". Во сколько обошелся трансфер игрока – не сообщается.

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Айнсалу является воспитанником эстонского клуба "Нымме Калью". Однако большую часть времени выступал за другую эстонскую команду – "Флора". С ней он трижды становился чемпионом Эстонии (2015, 2017, 2019), дважды выигрывал национальный Кубок (2016 2020) и однажды был обладателем Суперкубка страны (2016).

Михкель Айнсалу вызывается и в сборную Эстонии. За главную команду страны он провел уже семь матчей. В том числе и против сборной Украины 14 ноября 2019 года.

Трансферные потери "Львова"

"Львов" в межсезонье понес значительные потери. Команду свободными агентами покинули несколько игроков, которые в прошлом сезоне считались главными – защитники Игорь Гончар, Сергей Люлька, Антон Братков, полузащитник Владислав Приймак и Жонатан. В "Днепр-1" был продан вратарь Богдан Сарнавский. В поисках новой команды находится и полузащитник Алваро.