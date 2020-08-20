Футбольний клуб "Львів" оголосив про підписання контракту із естонським півзахисником Міхкелем Айнсалу.

24-річний Міхкель Айнсалу підписав контракт з ПФК "Львів" на три роки. У команді він буде виступати під номером "8". У скільки обійшовся трансфер гравця – не повідомляється.

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Айнсалу є вихованцем естонського клубу "Нимме Калью". Однак більшість часу виступав за іншу естонську команду – "Флора". З нею він тричі ставав чемпіоном Естонії (2015, 2017, 2019), двічі вигравав національний Кубок (2016, 2020) та одного разу був володарем Суперкубка країни (2016).

Міхкель Айнсалу викликається і до збірної Естонії. За головну команду країни він провів вже сім матчів. В тому числі і проти збірної України 14 листопада 2019 року.

Трансферні втрати "Львова"

"Львів" у міжсезоння зазнав чималих втрат. Команду вільними агентами покинули декілька гравців, які минулого сезону вважалися головними – захисники Ігор Гончар, Сергій Люлька, Антон Братков, півзахисник Владислав Приймак та Жонатан. В "Дніпро-1" був проданий воротар Богдан Сарнавський. В пошуках нової команди перебуває і півзахисник Алваро.